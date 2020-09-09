龙永图：目前最现实的区域合作是以“亚细安10+3”为核心

在全球化智库（CCG）与北京商务局在国家会议中心昨天联合主办的2020服贸会“服务业扩大开放暨企业全球化论坛”上，原国家外经贸部副部长、CCG主席龙永图谈及区域自贸协定与供应链布局时表示，供应链布局不会被区域束缚，必须由市场来决定。他还指出，目前最现实、最可能成功的区域贸易合作的选择就是以“亚细安10+3”（亚细安—中日韩）为核心的亚洲太平洋区域的合作。

根据澎湃新闻报道，龙永图指出，不同的产业、不同的产品会形成不同的供应链布局，它不会按照地区来做，像波音飞机、iPhone、汽车、包括纺织业都不可能仅仅进行区域布局。他说，事实上区域自由贸易协定和供应链布局没有直接的联系，必须由市场来决定一个供应链到底是跨区域的、区域的、或者全球的。在这方面要采取一种非常开放的做法，最后还是要由市场和企业做决定。

龙永图称，在讨论区域贸易的时候，不能忘记最终目标还是全球贸易体制，这是一个非常重要的前提，“不要给人一种印象，就是已经对全球自由贸易的体制放弃了、已经失望了，那仍是我们追求的目标。”

龙永图还说，“我们希望看到的全球经济和贸易的体制安排，应该是以世界贸易组织为代表的全球体制。”龙永图表示，当前谈亚洲区域贸易协定或者是谈欧洲自由贸易协定，或者谈双边自由贸易协定，这都是在冠病疫情冲击、全球化走到十字路口的背景下一些不得已的选择。

在依然追求全球贸易体制的前提下，龙永图表示，当前谈论区域自由贸易协定也是一个现实主义的选择。实际上在过去几十年当中，区域贸易蓬勃发展，特别是在亚洲、亚细安，可以看到非常活跃的区域自由贸易活动。据中国海关统计，冠病疫情背景下，亚细安已经超过欧盟成为中国第一大贸易伙伴。今年一季度，中国对亚细安进出口9913.4亿元（人民币，1982亿新元），逆势增长了6.1%，占中国外贸总值的15.1%。

龙永图认为目前最现实、最可能成功的区域贸易合作的选择就是以“亚细安10+3”（亚细安—中日韩）为核心的亚洲太平洋区域的合作，同时跨太平洋伙伴关系协定（TPP）也是亚太区域合作的重要努力。

龙永图指出，这是因为一来地域上非常靠近，这是搞区域贸易很重要的一个前提；二是已经有现成的合作框架，三是必须要营造一个好的政治环境和政治氛围，在这一方面，龙永图称希望澳大利亚、新西兰等国也能够正式成为“10+3”框架的一部分，成为“10+5”，进而带动更好的亚太区域合作政治氛围。

在此前9月7日的2020服贸会第三届“一带一路”服务贸易合作论坛上，龙永图也表示，尽管当今全球经贸合作面临贸易保护主义、冠病疫情等挑战，但全球化并没有逆转，只是进入一个新的调整时期。他认为，以科学技术为动力的全球化进程，一定会克服困难，继续发展以数字经济为代表的开放性世界经济。

