华为料将在明天发布鸿蒙系统最新进展

中国华为明天料将就美国针对其技术限制的最新攻势做出回应，并分享其在开发鸿蒙操作系统方面的进展，该系统被视为华为对取代谷歌安卓移动操作系统所做的最佳押注。

根据路透社报道，华为消费者业务CEO余承东将在东莞举行的年度开发者大会上做主旨演说，预计这将是该公司首次对特朗普政府禁止其获取芯片做出正式回应。

美国在8月时将针对华为的限制措施范围扩大，旨在阻止华为在未经特别许可的情况下获得半导体，包括由外国公司以美国软件或技术开发或生产的芯片。

分析师们称，制裁措施威胁到华为作为全球最大智能手机生产商的地位，如果不能采购芯片，其智能手机业务将彻底消失。

华为还将公布其自主知识产权的鸿蒙操作系统的开发进展，鸿蒙被称作一个横跨手表、笔记本电脑和手机的多设备平台，而不仅仅完全类似于安卓操作系统。华为在去年的开发者大会上首次公布该系统。

“我们将介绍一系列新的技术进展，包括HMS Core 5.0和EMUI 11，提供与我们的工程师和管理层直接、公开讨论这些新技术和市场机遇的机会，”一名华为发言人称，并指出该公司在全球有160万个开发者。

咨询公司IDC的分析师王威尔（音译，Will Wong）表示，华为可能侧重鸿蒙操作系统在可穿戴设备和智能屏幕方面的应用，而不是受美国制裁严重影响的手机业务上面。