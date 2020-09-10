中国北京市第二中院昨天公告，前中国华远集团董事长任志强，将于明早9时30分接受审讯。

据《星岛日报》、香港电台报道，这个披露在法院外电子看板上的公告显示，任志强一共被检方指控涉嫌贪污、受贿、挪用公款、以及国有公司人员滥用职权案。

现年69岁的任志强出身中共高干家庭，他的父亲任泉生担任过中国商业部副部长。任志强因常在社交媒体上直言不讳发表看法，被舆论称为“任大炮”。他在2016年2月因质疑“党媒姓党”遭到中国官媒批评，随后个人微博被关闭，同年5月被处以留党察看一年处分。

今年3月，他还写了一篇措辞激烈、指责官方抗击冠病疫情不力的文章。北京市官方4月8日证实，任志强接受纪律审查和监察调查；7月22日，中共北京市西城区纪委区监委宣布，任志强因严重违纪违法被开除党籍。

西城区纪委通报，任志强丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同中共中央保持一致，公开发表反对四项基本原则的文章，丑化党和国家形象，歪曲党史、军史，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查。

通报还指任志强违规公款吃喝，使用公款报销应由个人支付的费用，长期无偿使用社会商人提供的办公场所及住房，通过关联企业违规从事营利活动获取巨额利益。他还被指家风败坏，家教不严，伙同子女大肆敛财，当局将就其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物随案移送。

