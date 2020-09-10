德国官员：中国人权现状急剧恶化

德国联邦政府人权事务专员科夫勒（Bärbel Kofler）表示，中国的人权状况急剧恶化，且愈发落后于其应履行的国际义务，呼吁中方要透明，同时遵守人权准则和国际法。

德国与中国政府前天（8日）在柏林举行人权对话，讨论法治、公民及政治权利等议题。这也是两国举行的第16次人权对话。该机制1999年由两国的时任总理施罗德和朱镕基共同发起，原计划每年举行一次，但期间曾被冻结。例如，2019年的德中人权对话就因中方指“缺乏对话氛围”而未能成行。

据德国之声报道，科夫勒代表德国外长马斯主持了这场对话。她表示，有注意到中国人权状况在过去一段时间里急剧恶化，离国际义务的距离愈来愈远。

科夫勒也说，鉴于上周末发生在香港的新逮捕行动，“我们讨论了《香港国安法》对民众公民权利和政治权利的限制”。此外，讨论话题还包括“维吾尔人的灾难性处境、对言论自由和集会自由的压制，对人权律师的迫害”。

她并说：“在所有这些议题上，我明确呼吁（中方）要透明，同时遵守人权准则和国际法。”

这位政府人权事务专员也称，在对话时向中方指明，中方之前没有表达出就具体案例和程序与德方讨论的意愿。她同时强调，人权话题不仅在人权对话中占有重要地位，在德中之间的所有对话之中也发挥着作用。

对于此次对话，中国外交部昨天发布新闻稿称，在过去8个多月时间里，14亿中国人民付出巨大努力，取得抗击冠病疫情斗争重大战略成果，“这是最大的人权”。

这则刊登在外交部官网的新闻稿表示，当前新疆经济持续发展，社会和谐稳定，民生不断改善，各族人民安居乐业，各项权利依法得到充分保障；《香港国安法》的制定和实施，不仅维护了香港居民的基本权利和自由，更有利于“一国两制”行稳致远。

为此，中方要求德方尊重基本事实，并恪守联合国宪章，特别是不干涉别国内政等国际关系基本准则。

新闻稿并指出，中方对德国国内存在的极右思潮、侵犯被羁押人权利、对警察执法监督不力、反恐中侵犯人权等问题表达了关切，希望德方予以重视和解决。