王毅指责美国正成为南中国海军事化最大推手

中国国务委员兼外长王毅昨天（9日）在出席东亚峰会外长会时指出，美国正在成为南中国海军事化的最大推手以及损害南中国海和平的最危险因素。

据中国外交部官网消息，王毅在当天举行的第十届东亚峰会外长会上表示，美国出于自身政治需要，直接介入东亚地区领土和海洋争端，不断炫耀武力，强化军事部署，正在成为南中国海军事化的最大推手，美国干扰中国和东盟（亚细安）国家协商解决争议的努力，挑动地区国家对立对抗，正在成为损害南中国海和平的最危险因素。

王毅指出，和平稳定是中国在南中国海的最大战略利益，也是中国和东盟（亚细安）国家的共同战略诉求，南中国海不是地缘政治的竞技场，更不应成为大国博弈的拳击台，希望美国在内的域外国家充分尊重地区国家的意愿和期盼，而不是一味制造紧张，从中谋取私利。

王毅还就南中国海问题陈述三个基本事实，第一，中方对南中国海诸岛的主权和主权权利有着充分历史和法理依据。有人声称中方把断续线内海域都据为内水和领海，这毫无依据，是在蓄意混淆概念，是对中方立场的歪曲。

第二，中方坚持睦邻友好的周边政策，始终致力于在南中国海问题上发挥建设性作用。中方持之以恒倡导“搁置争议，共同开发”，愿在此框架下，重视沿岸国的能源需求，寻求共赢和多赢。

王毅指出，中方前几年进行的岛礁建设，是为了改善居住条件，为南中国海提供公共产品，也是出于维护自身安全的需要。面对域外国家不断升级的军事压力，中方当然拥有主权国家基本的自保权。

第三，中方始终致力于遵守包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。对于各国提出的海洋权益范围发生重叠，中方主张各自保留立场，通过外交渠道对话协商，依法找到解决办法。中方有充分理由和法理依据不接受、不参与未经当事国同意的仲裁。

王毅还说，东亚地区一直被全球看好，中方愿与地区国家一道，运用好东方人的智慧，继续妥处海上争议，排除外部干扰，依法维护航行自由。