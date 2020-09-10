台湾“无限高”试射导弹引关注 大陆军机进入台西南空域

台湾中科院本周在屏东九鹏基地密集测试新型火炮、导弹性能，昨天和今天试射的最大弹道高度为“无限高”，外界猜测是测试增程型天弓三型防空导弹；此外，中国大陆解放军SU-30、歼10等多型机昨天也陆续进入台湾西南空域。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，根据台湾渔业署发布的射击通报，中科院自9月8日至17日在屏东九鹏基地进行火炮、导弹测试，其中，15日、16日、17日的火炮导弹测试的最大弹道高度标明为“0至2万5000呎”，9日、10日两天清晨的试射的最大弹道高度是“无限高”，危险海域的范围从兰屿到宜兰，外界猜测是测试有“台版萨德”之称的增程型天弓三防空导弹，拦截射程高度由45公里增70公里，中科院今年已测试两次。

台湾军方不愿证实此次火炮试射确切弹种，但台军现拥有国造天弓二型、天弓三型防空导弹，并寻求开发后者增程型弹种的契机。另一方面，现任汉翔公司总经理马万钧2018年担任中科院副院长时，曾在立法院外交及国防委员会透露，海剑羚、海剑二等国造防空弹种，预计今年开始进行“初期作战测试”。

台湾国防部昨天证实，当天上午侦获大陆军方SU-30、歼10等多型机，多架次进入台湾西南空域应变区活动；台空军均能运用空中兵力，严密监控，有效应对。

另外，还有台湾专业军事迷发现，美军P-8A反潜机昨天上午则从冲绳起飞，经巴士海峡往南中国海航行。