宋涛吁捷克主流人士与维斯特奇尔划清界限

中共中央对外联络部部长宋涛昨天与捷克和摩拉维亚共产党主席、众议院第一副议长菲利普视讯通话，并称希望捷方主流人士与捷克参议院议长维斯特奇尔划清界限，坚持一个中国原则。

中国大陆与捷克的关系因维斯特奇尔早前访问台湾而变得紧张。中国外交部长王毅早前更警告，维斯特奇尔访台是“公开挑衅”，并称挑战“一个中国”原则必将付出“沉重代价”。

据中联部新闻办官网消息，宋涛表示，维斯特奇尔一意孤行赴台进行所谓访问，粗暴干涉中国内政，严重破坏了中捷关系政治基础。

他并说，中方历来主张国家不分大小一律平等，但平等应该是双向的，尊重也必须是相互的。“我们欢迎捷总统等政要近日就该事件作出积极表态，希望捷主流人士与维斯特奇尔之流划清界限，坚持一个中国原则，以实际行动维护好中捷关系发展大局。”

捷克总统齐曼周日（6日）接受当地电视台访问时，批评维斯特奇尔访问台湾是“幼稚的挑衅”，有可能损害捷克工商界的利益；捷克总理巴比斯也批评维斯特奇尔“不懂世界的运作方式”。

菲利普则称，维斯特奇尔一行访台是捷极少数人的个人行为，不会改变捷对华政策，也不代表捷民众的意愿。

他强调，绝大多数捷民众都积极支持同中国加强友好与合作。

菲利普也表示，捷摩共珍视同中国共产党的传统友好关系，会坚定支持一个中国原则，共同维护公正合理的国际秩序。

