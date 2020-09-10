中国欧盟商会：在华欧洲企业忧遭“任意惩罚”

中国欧盟商会今天指出，随着商业环境更加政治化，在华欧洲企业日益害怕遭到“任意惩罚”。

据路透社报道，中国欧盟商会的年度报告也凸显出，企业担心因冠病疫情而对外籍人员实施的旅行限制，以及外国企业被排除在中国关键经济领域之外。

中国欧盟商会主席伍德克在与报告一同发布的评论中指出，“在巨大的公卫危机期间，企业只能在政治雷区自行摸索”。这份报告是由工作小组意见、调查及1700多家商会成员的评论汇整而成的。

报告警告称，中欧关系因新疆人权及《香港国安法》等议题而恶化的风险，可能严重影响欧洲企业在中国经营业务。

报告称，欧洲企业现在“更有理由相信，他们可能会因为母国政府对中国采取的行动而成为任意惩罚的受害者”。

该报告提到，中国5月对澳洲大麦进口征收超过80%的关税，实际上阻止了规模达10亿美元的贸易。外界认为，中国此举与中澳不断升级的政治紧张关系有关。

澳洲声称中国干涉其内政已影响两国关系，而澳洲总理莫里森呼吁对疫情的起源进行独立调查，使得两国关系进一步恶化。

报告还称，疫情期间实施的旅行限制也导致许多欧洲公司员工无法进入中国，中国官员也无视对外国人的歧视。

报告称：“商会成员不禁会想，这些举动和不作为是否透露出一种整体思维—即中国想要的是外国的资本和科技，而不想要外国人。”

报告还指出，中国市场持续缺乏相当程度的开放，金融、保险等领域全面准入存在官僚障碍，外资公司无法获得市场份额。“令人担忧的是，现在看来越来越多的领域不是限制外国投资，就是给国内领头企业的支持足以将潜在的欧洲竞争者挤出市场。”

报告称，增长潜力巨大的可再生资源、电信以及其他高科技产业正在对外资收紧。

最近几周，中国国务委员暨外交部长王毅出访欧洲，以期在中美关系愈发紧张的情况下改善与欧洲的关系。

此外，中国国家主席习近平将于下周一（14日）同德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行中德欧领导人会晤。

欧盟在发表的声明中说，会议将讨论贸易、气候变化和病毒大流行等多个议题。

