港媒：被澳搜查的中国记者已撤离返国

《星岛日报》今天披露，6月下旬被澳大利亚情报部门搜查的中新社驻澳大利亚分社社长陶社兰等人，因考虑人身安全，已经撤离返回中国。

《环球时报》昨天说，澳大利亚情报部门在6月下旬突击搜查中国驻澳记者住处，扣押记者的电脑和手机等物品，并对他们进行长时间盘问。

中国外交部发言人赵立坚随后在例行记者会上证实这一信息，并指遭搜查的是新华社、中央广播电视总台和中新社的四名驻澳记者。据澳大利亚广播公司报道，被搜查的记者包括陶社兰，中央广播电视总台悉尼分社社长李大勇等人。

《悉尼先驱晨报》昨天也引述澳洲安全部门高层人士说法称，中国驻澳记者在6月26日受到了澳洲安全情报组织（ASIO）的讯问，此事与针对一名州议员涉嫌为中国政府效力的调查有关。

赵立坚说，澳洲政府是以可能违反当地反外国干涉法为由进行搜查，这一行为粗暴侵犯中国驻澳记者正当采访权利，也对记者及其家人身心健康造成严重损害。他强调，中国已就此多次向澳洲提出严重交涉，要求对方停止以任何借口对在澳中方人员骚扰打压，“不要再做任何干扰两国人交流的事情”。

分析认为，中国官方在此时披露驻澳记者遭遇，是为了回应两名澳洲记者本周被迫离开中国引发的争议。澳大利亚广播公司驻北京记者博图斯与《澳洲金融评论报》驻上海记者史密斯早前被中国警方约谈，两人接受领事保护五天后，前天在澳洲外交人员的帮助下回国。他们的离开，标志着澳洲50多年来首次没有记者驻华。

至于这两名记者被约谈是否与早前被拘留的澳籍华裔主播成蕾有关，赵立坚并未作出正面回应，仅称成蕾案正在依法侦办过程中，她的各项合法权益均得到充分保障。另据彭博社报道，赵立坚前天披露成蕾是因“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而被调查，但外交部官网发布的记者会文字实录没有提及这点。



