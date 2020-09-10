苹果公布人权政策 中国代工厂却流出侮辱工人视频

美国科技公司苹果最近首次发布其人权政策，然而在同一天出现中国代工厂的新工人受侮辱视频。

据美国之音报道，总部在纽约的中国劳工观察提供的视频显示，9月4日新入职的工人在苹果代工厂江苏昆山世硕电子厂领取工作证，工作人员一边点名，一边将工作证扔得满地都是，被叫到的工人一个个去地上捡。

次日，为苹果生产手机配件的昆山世硕电子厂发布道歉声明，“工作人员以不当方式发放员工证件，致使新人不受尊重，……再次表达万分歉意！”

中国劳工观察批评说：“这是对工人的极大侮辱和不尊重。”中国劳工观察还在周二（8日）致信苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）说：“我们还收到了关于昆山工厂虐待工人的投诉。”

这些投诉包括违反一周休息一天的规定、强迫工人利用休息时间做工、推迟下班、周日上班、拖延奖金发放、不准学生工离开工厂、不允许工人按规定辞职，信中写道：“工厂对待工人的方式很可怕，常常把工人骂到哭。”

中国劳工观察执行主任李强批评说，根据多年来对苹果公司在中国代工厂劳工状况的监督，他们发现“苹果在这个过程中掩耳盗铃，实际上是装作看不到，如果被我们发现了，又让媒体报道了，然后苹果说这个事情我们有，我们要敦促供应商来改善，又把责任推给供应商了。苹果就是一个追求利润的公司，到目前为止，没有真正独立的机构跟苹果合作来真正来监督劳工条件的。”

9月4日的侮辱事件发生的同一天，苹果公司首次发布人权政策，规定要将其尊重人权的政策延伸到它的供应链，“以确保每个工作场所都为每个人提供安全和受人尊敬的环境。”

人权政策规定，将遵照更高标准的国际人权准则，但当所在国法律跟国际价值发生冲突时，会优先考虑所在国法律，“在两者发生冲突的地方，我们尊重国家法，同时力求尊重国际公认的人权原则。”

中国劳工观察过去九年里就苹果在中国的供应商发表了15份调查报告，从富士康工人自杀，到昌硕供应商恶劣的劳工条件。