美政府以近26亿港元出售港房产 长实否认购入

美国政府落实将以25.66亿港元（下同，约4.53亿新元）的售价，出售其持有的香港南区寿山村道房产。

这项大型房产位于港岛南区寿山村道37号，有六栋低密度住宅物业，提供26个单位及52个车位，是美国驻港人员的宿舍。美国政府由1948年开始持有该房产。

综合《明报》、东网等报道，负责为该物业招标的世邦魏理仕今天公布，成功协助美国政府以25.66亿港元，相等于每平方英尺价格5.41万元，出售寿山村道37号房产。

市场原先估计，该物业每平方英尺价介于4.5万至10万元，估值约21.3亿至47.3亿元，如今成交价接近市场预期的下限水平。

不过，世邦魏理仕香港资本市场部资深董事王国伟表示，此次出售吸引不少本地及国际投资者关注。在市场波动下，交易价格符合市场预期，而此次大额成交也反映投资者对香港保持信心。

美国驻港澳领事馆发言人强调，此次交易是“纯粹商业决定”（purely a business decision），获得的资金会投放入美方在香港持有的物业中，对领事馆的运作不会构成影响。

另一方面，早前一直盛传该物业将由香港首富李嘉诚旗下的长实集团夺标，但该公司今天回复称并非中标者。据报道，该物业最终由香港恒隆地产夺得。

恒隆地产向《明报》说，此次交易是该公司对香港前景投下信心的一票。据称，这项大型房产将会被重建成多间独立式豪宅，预计在2024年落成，投资总额约40亿元。

今年5月底，港媒传出美国政府决定出售在港部分房产，由于美国和中国关系正陷於低潮，消息备受关注，外界纷纷猜测美方售房的动机。

美国政府曾在1981至1983年中英谈判香港前途期间，接连放售五幅港岛区的地皮连楼宇，套现总值1.205亿元。其中，美国政府出售的山顶道1号物业三年后，由武侠小说家查良镛（金庸）于1985年购入，曾入住11年；2004年辗转由被誉为“重庆李嘉诚”的中国大陆商人张松桥买入。

据“香港01”报道，美国政府现仍持有港岛山顶白加道一幅6万平方呎（5574平方米）地皮连豪宅，以及中环花园道的美国驻港澳总领事馆，地皮面积也有6.17万平方呎（5732平方米）。

位于中环花园道26号的美国驻港澳总领事馆，是自1950年开始向港英政府租用，地契年期75年，每年地租2092元，到期后可再续75年。土地有出售限制，美国领事馆若搬离或关闭，就要归还给港府。但契约有一个特殊条款，美国政府可于契约期内行使选择权购买用地的永久业权。

据2018年香港交易所前非执行董事、独立股评人韦伯（David Webb）披露，美国政府在1999年行使地契特殊条款，与董建华担任特首的特区政府商讨后以4400万元购入花园道26号地皮，港府批出999年地契，得到当时地政总署确认。