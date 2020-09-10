中资银行H股市值缩水1870亿美元

面对中国政府让利的号召、超低利率的影响和贷款恶化的威胁，截至周三（9日），香港上市中资银行股今年市值缩水1940亿美元（2652.59亿新元）。它们在MSCI中国指数中的权重从2015年6月的43%下降到可怜的14%，接近2005年以来最低水平。

据彭博社报道，彭博中资银行H股指数周二上涨1.9%，一些交易员预计，资金将从消费股等昂贵的行业轮动进入该板块。该指数周三一度下跌1.3%，收盘下跌0.9%，创出本月最大跌幅。

中国四大国有银行发布的上半年利润至少下降10%。中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行的股价只有估计账面价值的一半或更少，为历史最低。香港上市中资银行股指数今年下跌24%，创出全球金融危机以来最严重的下跌。

自中国政府2018年在去杠杆行动中开始收紧货币市场环境以来，中资银行股一直在走下坡路。疫情又带来了新的压力，各家银行需要提供低息贷款以支持经济增长。坏账今年创下纪录，资本缓冲受到严重侵蚀，包括工行在内的银行本月计划合计发行290亿美元的债券。

中资银行H股的估值通常低于A股，其与MSCI中国指数之比目前接近历史最低水平。而且情况可能会变得更糟：花旗集团分析师上周分析说，投资者尚未完全消化今年利润的恶化程度，预计其所追踪的银行股会较2019年暴跌23%。

这些花旗集团的分析师估计，不良贷款规模可能会从去年的2.7万亿元人民币（5399.29万新元）增至3.8万亿元人民币。