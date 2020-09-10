中药协被连降两级 曾因表彰鸿茅药酒被罚

中国民政部9月9日公告，决定对中国中药协会降级。中药协会曾多次颁奖给负面新闻频出的鸿茅药业。

据澎湃新闻报道，中国民政部公告，对23家社会组织降低评估等级。记者发现，在23家被降级的社会组织中，只有中国中药协会被连降两级，评估等级由4A级降为2A级。

公告明确：“鉴于中国中药协会连续两年年度检查基本合格，同时受到民政部作出的警告并处没收违法所得的行政处罚，现决定将中国中药协会的评估等级由4A级降为2A级。”

根据中国《社会组织评估管理办法》规定，社会组织的等级评定共设五个等级，3A以上评估等级的社会组织会获得证书和牌匾。获得较高评估等级的社会组织，可以简化年度检查程序，优先接受政府职能转移，以及获得政府购买服务、政府奖励等。

中药协会曾多次颁奖给负面新闻频出的鸿茅药业。

新华社去年5月报道，中国广东医生谭秦东在2017年12月19日在网络上发表了一篇题为《中国神酒鸿毛药酒，来自天堂的毒药》（注：原文将“鸿茅”写成“鸿毛”）的文章，质疑鸿茅药酒虚假宣传，他随后被内蒙古凉城警方以涉嫌损害商业声誉罪跨省抓捕。

内蒙古自治区人民检察院4月17日研究认为，该案件事实不清、证据不足，案件被退回公安机关补充侦查并变更强制措施，谭秦东被取保候审。

负面频出的鸿茅药业2019年12月21日，在由中国中药协会主办举行的中国中药创新发展论坛上，获得“2018年度履行社会责任明星企业”称号。与此同时，鸿茅药业副总裁还获评“2018年度履行社会责任年度人物奖”。

此事引发舆论批评后，中药协会去年12月26日发布致歉函称，该协会在表彰环节出现了争议较大的入选企业和个人，引发公众批评。“我们决定撤销本次表彰，纠正错误，规范管理。”

中国民政部今年1月20日发文称，经调查，中国中药协会在上述活动中共收取费用84.9万元（人民币，下同，16.98万新元），支出64.171万元，违法所得20.729万元。

民政部公告，中国中药协会上述行为违反《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》的相关规定，因此对中药协会作出警告并处没收违法所得20.729万元的行政处罚，同时将其列入社会组织活动异常名录。