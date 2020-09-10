澳大利亚据报吊销中国学者签证

中国与澳大利亚近期相继向对方记者施压后，如今又传出澳大利亚政府撤销两名中国访问学者的签证。

上海华东师范大学教授、中国澳大利亚研究会常务副会长陈弘在写给路透社的电邮中说，他收到了澳大利亚内政部的信件，告知他的澳大利亚签证被吊销。信中称，澳大利亚安全情报组织（ASIO）认为他对国家安全构成威胁。

陈弘在电邮中写道：“我绝对拒绝接受这一评估，且相信当局对于我跟澳洲的关系有严重误会（gross mistake）。我不曾也不会做任何威胁澳大利亚安全的事情。”

据澳大利亚广播公司报道，陈弘经常访问澳大利亚，也是澳大利亚国际关系的评论员，时常在澳大利亚媒体上亮相。

另一名收到类似信件的学者是李建军。他是北京外国语大学澳研中心主任，以及中国澳大利亚研究会秘书长。

报道称，李建军在澳大利亚国立大学担任访问学者。该大学一名发言人对路透社表示，他已经于今年2月完成了其进修。

澳大利亚广播公司透露，澳大利亚情报部门曾于今年6月下旬对四名中国驻澳记者的住所进行突击搜查，其中包括中新社澳大利亚分社社长陶社兰，以及中央广播电视总台悉尼分社社长李大勇。

澳大利亚安全情报组织怀疑，陶社兰、李大勇、陈弘、李建军等人与张智森一案有关。

张智森是澳大利亚工党议员莫索曼（Shaoquett Moselmane）的高级顾问，张智森被怀疑通过莫索曼在澳洲政坛渗透中国影响力。

据报道，陶社兰、陈弘等四人都是张智森一个微信群的成员。澳大利亚联邦警察局正在调查张智森。张智森本人否认上述指控。

澳洲政府今年4月推动对冠病疫情来源的独立调查以来，中澳关系持续恶化。中国先后对澳洲牛肉、葡萄酒和大麦采取禁止进口和反倾销调查等限制措施，也警告中国公民避免到澳洲度假或留学。澳洲政府也警告公民若前往中国，将面临被任意拘留的风险。