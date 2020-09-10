印度官员：中国公民签证将与巴基斯坦同等

印度对中国公民实行了更严格的签证标准，使得他们与孟加拉，阿富汗和巴基斯坦等“优先转送类别”（Prior Referral Category）的国家处于同等地位。

印度《经济时报》引述印度官员透露，在最新的商务签证发放指南中，印度内政部出台了《针对中国公民的具体规定》，包括在某些情况下向外国人管理登记办公室（FRRO）报告。

据报道，这些规定是印度在受冠病疫情影响限制旅行后，对签证规定全面改革的一部分，中国是印度点名的33个国家之一；在新签证下，中国公民不能在五年内获得多次入境旅游签证。

此外，对于包括中国、阿富汗、伊拉克、苏丹、巴基斯坦籍外国人和无国籍人士，持印度旅游签证两次入境印度的间隔时间至少应为两个月。

印度内政部也在72页的指南中规定了就业签证、医疗签证、研究签证和学生签证的发放条件，并规定所有中国商务签证持有者如果在一个日历年内停留超过180天，就必须向FRRO登记。

同时，印度内政部表示：“FRRO已被授权根据具体情况，延长中国公民的商务签证期限。”

据印度内政部规定，FRRO可以向中国公民颁发地商务签证分为三类：第一类是，印度驻外代表团可向出示持有“印度认可的组织”邀请函的中国公民推荐6个月的多次入境B签证，前提是每次停留时间不超过90天。

第二类是60天单次入境签证，适用于不能出示“印度认可机构”发出的邀请函，但有正式授权的中国机构发出的申请信的中国公民；第三类是短期、单次入境、不超过60天的B签证，适用于不能出示任何证明文件，并经印度驻外使团批准的中国公民。

