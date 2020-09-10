报告：中国连续12年成日本第一大贸易伙伴国

中国全国日本经济学会、中国社会科学院日本研究所等10日发布报告指，中国连续12年成为日本第一大贸易伙伴国，2019年双边贸易发展平稳，趋向多元化。

据中新社报道，《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2020）》10日发布，报告指，去年中日贸易平稳发展，投资总额稳步增长。虽然世界经济增速下滑、贸易保护主义和单边主义盛行使全球贸易受到严重影响，但中日双边贸易仍继续保持了3000亿美元（4099.66亿新元）规模。中国连续12年成为日本第一大贸易伙伴国。

同时，日本对华直接投资保持逐步恢复的势头，2019年也不例外。据中国商务部统计，截至2019年底，日本累计对华投资实际使用金额为1157.0亿美元，占中国吸引外资总额的6.1%，成为中国第一大外资来源国。

报告指出，随着中国国内消费市场规模扩大，居民收入水平提高，日本对于中国国内市场更加倚重，日本企业对中国市场定位转变，更多依托中国国内产业链，中日贸易来往趋向于多元化。

报告援引中国日本商会发行的2019年版《中国经济与日本企业白皮书》的数据指出，48%的日资企业希望扩大在华经营规模，高出2015年10个百分点。这说明在华日资企业对投资中国市场保持较强的信心。

报告同时指出，中国企业也继续加快对日投资步伐，中国对日投资稳步增长，主要涉及制造业、金融服务、互联网、电气、通信、软件等新业态，以及跨境电商、移动支付、共享经济等新经济模式。中国企业还看重日本市场和研发环境，众多中国企业与日本运营商及生产商开展合作。