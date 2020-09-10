报告：2030年中国将成亚太可投资商业地产总量最大市场

商业地产服务和投资公司世邦魏理仕（CBRE Group）发布报告指，随着中国经济的服务业占比和人均GDP逐渐提升，2030年中国内地将成为亚太地区可投资商业地产总量最大的市场。

据中新社报道，世邦魏理仕10日发布的《大中华区2030年展望报告》预计，2030年中国可投资商业地产总量将大幅增长至约80万亿元（人民币，下同，15.99万亿新元），成为亚太区最大的商业地产投资市场，商业地产大宗交易金额有望较当前水平增长两倍左右，至每年近6500亿元。

未来10年，地产与金融的进一步融合、新的一线城市涌现、另类资产投资蓬勃发展、存量时代下的城市更新加速等趋势将为中国商业地产投资带来新的发展机遇。

世邦魏理仕中国区研究部主管谢晨说：“展望未来10年，中国将进一步加速改革开放，同时以城市化和内循环为核心推动经济的可持续发展和转型升级。商业地产也将随之迎来新格局和新机遇。”

世邦魏理仕预计，中国国内险资每年可以投向房地产领域的资金在1000亿元以上。投资目的地城市方面，世邦魏理仕认为杭州、南京、苏州、成都和武汉将成为商业地产投资的新一线城市，全面进入商业地产投资的成熟期。物业类型方面，消费和科技这两大投资主线将推动未来10年数据中心、冷链物流等另类资产投资的发展。

世邦魏理仕的分析数据显示，2020年至2030年期间，中国18个主要城市里楼龄逾20年且单一业权的商办面积将从不足1500万平方米，快速增长至5000万平方米左右，这些项目中约70%位于城市的核心区位，投资和改造价值巨大。