三星与SK海力士将向美国申请许可 继续供货华为

韩国三星电子及SK海力士公司据报近期致信美国商务部，希望取得特別许可，以便在美国政府对中国电信企业华为实施新限制后能继续出货记忆芯片给华为。

美国政府预定自9月15日起实施新限制，不准含有美国技术的半导体芯片售予华为，除非获美国政府核发的特別许可。

据《韩国商报》（Business Korea）报道，美光科技公司（Micron Technology）已在8月提出相同的申请。美光、三星及SK海力士是全球动态随机存取记忆体（DRAM）市场的三大龙头企业。

但报道分析，美国商务部不太可能在近期内核发特別许可给这三家企业，因为美国总统特朗普在总统选举来临之际，持续对中国施压。此前，台湾《经济日报》引述业界人士指出，甚至如果民主党阵营的拜登当选美国总统，其态度也不见得会明显放软。

报道称，这三家DRAM制造商仍希望继续供货给华为，主要与中国政府有关。两年前，中国政府对他们进行了价格垄断调查，当时预计这些公司可能面临高达80亿美元（109亿新元）的罚款。

虽然中国政府至今还没有采取任何行动，但一旦美国限制措施生效，三星和SK海力士可能都必须交付罚款。

另一方面，中国工程院院士、著名信息科技专家倪光南前天在广州举行的一个论坛上乐观表示，中国的信息技术应用创新产业发展，整体上已经从“不可用到可用”进入到“可用到好用”阶段，并且已经从单项产品的研发进入到营造生态系统的阶段。

因此，他认为9月15日后，华为不会“无芯可用”。

据《文汇报》报道，倪光南说，中国的信息产业和美国有一定差距，但整体上并不是特别大。他说，目前短板主要是在芯片、操作系统、工业软件以及大型基础软件方面。如果能集成国内资源，利用好人才和市场优势，“突破这些短板，并不会需要很长时间。”

他以华为芯片封锁事件为例称，虽然中国芯片产业在7nm技术上受到制约，但是依靠中国现有技术，还是可以制作出14nm或28nm技术的芯片，这对华为来说是一条出路。他也说，中国其实已经有了28nm的光刻机，这对华为来说可谓雪中送炭。