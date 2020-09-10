2000家规模以上企业调查：产能过剩是最大挑战

对中国2000家规模以上工业企业的经营状况和融资需求进行的季度调查显示，100%的企业已经复工，产能过剩继续为产业经济面临的最大挑战。

据第一财经报道，该媒体从2000家规模以上工业企业的经营状况和融资需求进行的季度调查中整理发现，调查中100%的企业已经复工，82%的企业已经进入相对正常的生产状态。

另外，反映经营状况和未来信心的产业景气扩散指数为50。占产业大多数的民营企业仍然轻微收缩，扩散指数为48，国有企业处于扩张状态，扩散指数为63，企业对未来仍持谨慎态度，投资疲软，进行扩张型投资的企业占比仅为1%。

面临现金流危机的企业占比从上季度的15%下降至7%。其中约三分之二企业只能维持不到六个月。有现金流危机的企业中，小企业约占43%，大、中企业各占30%和26%。它们的用工人数在本调查样本中占比共为5%。全国规模以上工业企业用工人数为2.1亿人，鉴于抽样的代表性，粗略估计有1050万第二产业劳动力面临失业的风险。

不过，接近100%的企业得到了政府或上下游的支持。其中全部企业获得社保减免，34%获得了税收减免，只有1%的企业得到银行利息贷款的支持。

记者发现，产能过剩继续为产业经济面临的最大挑战。二季度85%企业产品在中国国内市场供大于求，反映国内需求不足的扩散指数与上季度相同，为92，仍处历史新高。产能过剩超过10%和20%的企业占比也上升，分别为61%和25%。同时，反映国外需求不足的扩散指数也上升至历史新高。

产业经济的第二大挑战仍为成本上升。本季度单位成本扩散指数为58，成本仍处于上升状态，但因生产量的增加成本上升的幅度明显下降。有较大幅成本上升的企业占比从上季度的33%下降至8%。

该媒体认为，中国经济在疫情下表现出相当强的韧性，二季度已经复工复产，生产量大范围反弹。但是产业产能过剩仍然严重，投资亦疲软。鉴于疫情有可能出现反复，全世界范围内经济恢复需要相当长的时间，建议政府对救助政策做出积极的预案，有效防范下行风险。