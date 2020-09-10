《人民日报》拒登美驻华大使文 蓬佩奥发声明批评

美国国务卿蓬佩奥就《人民日报》拒绝发表美国驻华大使布兰斯塔德的评论文章，在当地时间9日深夜发表声明，指责中国宣传机构虚伪。

据美国之音、法新社报道，蓬佩奥在声明中表示，《人民日报》拒绝发表布兰斯塔德的评论文章，而这篇文章呼吁中美两国通过未经审查的讨论和不受限制地互动来构建双边关系。

他并说：“《人民日报》的举措再次暴露了中共对言论自由和知识分子辩论的恐惧，以及北京在抱怨其他国家缺乏公正和互惠待遇时的虚伪。”

此外，蓬佩奥也说，中国政府官员们在美国可以直接对美国人民发表意见，通过美国的自由媒体表达中国政府的立场，这包括中国驻美大使崔天凯今年已经在美国的主要新闻媒体上发表了五篇评论文章。同时，中国外交部和诸如《环球时报》、《中国日报》等国营媒体，也经常利用可以自由登入的美国社交媒体攻击美国的政策和生活方式。

蓬佩奥最后表示，如果中国真心希望成为一个成熟的大国并强化与自由世界的关系，其政府就应该尊重西方国家外交官们直接对中国人民讲话的权力，允许外国新闻记者回到中国，停止恐吓、骚扰为公众利益服务的外国和中国调查记者。

此前，中国拒绝给多名美国驻华记者发放和延续记者签证，美国国务院也以对等原则对中国一些媒体驻美记者采取了签证限制措施。

针对蓬佩奥发布的声明，《人民日报》今天以发言人名义发文反驳，并称美方此举纯属恶意挑衅，严重背离事实。

发言人说，8月26日，美驻华使馆主动联系《人民日报》，提出要求在9月4日前刊登布兰斯塔德的文章，希望在8月27日得到答复，并在来函中明确表示“美国驻华大使馆认为，文章全文刊发、不做任何修改尤为重要”。

发言人称，《人民日报》之后回复美使馆表示，该稿件内容漏洞百出，与事实严重不符，也不符合《人民日报》作为一家久负盛名、严肃专业的知名媒体对来稿选用、刊发所秉持的一贯标准。

发言人强调：“《人民日报》与美国媒体一样，有权决定是否刊发及何时刊发投稿，有权对投稿做必要修改和编辑，也有权拒绝刊发有明显事实错误和充满偏见的文章。这是新闻行业准则，也符合国际惯例。”

中国外交部发言人赵立坚今天也指出，美方希望发表文章是假，设局栽赃中方是真，并强调《人民日报》完全有权决定是否刊发及何时刊发投稿，完全有权对投稿做必要的修改和编辑，也完全有权拒绝刊发有明显事实错误和充满偏见的文章。

“这是新闻行业规则，也符合国际惯例。美方应该停止造谣撒谎，抛弃霸凌做法。他们应该以实际行动尊重新闻自由。”

