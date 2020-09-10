内蒙杀人犯“纸面服刑”15年 并当选旗人大代表

中国内蒙古一名杀人犯仅在“纸面服刑”，并未入狱。此后又得以入党、当选嘎查达（村主任），还当选旗人大代表。

据新华社报道，一份原呼伦贝尔盟中级人民法院1993年6月9日的刑事判决书显示，1992年5月12日，因发生口角，未满18周岁的巴图孟和捅了未满19周岁的白永春三刀。巴图孟和将其送医后，前往派出所自首。白永春因心脏破裂导致的大出血而死亡。

法院判决被告人巴图孟和犯故意杀人罪，判处有期徒刑15年，剥夺政治权利两年。

记者多方采访核实了解到，法院判决后，巴图孟和以“全身水肿、尿血”为由前往医院检查。就医后，他的母亲、姑父为其办理了保外就医手续，并成为担保人。据多名当事人回忆，这份手续上，有数名当地时任政法机关主要负责人的签字。

凭借着保外就医的借口，巴图孟和重获自由，此后也未按保外就医规定，向户籍地公安派出所报到并接受管理。

007年5月13日，也就是当年案发之后15年整，巴图孟和与母亲再次来到陈巴尔虎旗公安局看守所。他们提供了一份当年的判决书，而看守所的一名内勤人员为其开具了刑满释放证明书，并加盖公章。就这样，一天牢也没坐过的巴图孟和在纸面上“服”完了15年的刑期。

“刑满释放”的巴图孟和随后当上了嘎查（村）会计，后又当选嘎查达，接着又入党、当选旗人大代表。

受害人白永春的母亲韩杰，则持续不断地反映巴图孟和的有关问题。2016年，韩杰长期反映的情况，终于引起陈巴尔虎旗公安局时任领导的注意。

陈巴尔虎旗检察院2017年4月7日向公安局下达将巴图孟和收监执行刑罚的检察建议书；4月10日，呼伦贝尔市中级法院决定对巴图孟和进行收监。

后经调查，巴图孟和任嘎查达期间，骗取草原生态奖补资金24.5万余元（人民币，下同，4.90万新元），并指使他人虚列奖补资金发放表，侵吞嘎查集体草场草原生态奖补资金28.2万余元。

陈巴尔虎旗法院2018年6月14日的刑事判决书显示，巴图孟和因犯贪污罪，被判处有期徒刑三年。由于此前巴图孟和所犯故意杀人罪并未服刑，法院决定对巴图孟和所犯故意杀人罪、贪污罪数罪并罚，决定执行有期徒刑15年。

据红星新闻报道，对于该事件，内蒙古党委政法委9月4日牵头，联合纪委监委、法院等组成联合工作组，抵达呼伦贝尔市开展工作。

陈巴尔虎旗委常委李文和9月10日告诉记者，内蒙古自治区联合调查组和呼伦贝尔市工作专班全面调查核实情况。目前调查核实工作已全面展开，各项调查工作正在有序推进。

