中国外交部：澳驻华使馆干涉中国内政

针对《悉尼先驱晨报》报道称澳大利亚情报机构对中国记者的“问询”完全符合正常程序，与澳驻华记者“被迫离境”无法相提并论，中国外交部今天形容该说法充分显示出澳方一些人莫名其妙的优越感，“暴露了其十足的虚伪和双重标准”。

《环球时报》昨天披露，澳大利亚情报部门在6月下旬突击搜查中国驻澳记者住处，扣押记者的电脑和手机等物品，并对他们进行长时间盘问。分析认为，中国官方在此时披露驻澳记者遭遇，是为了回应两名澳洲记者本周被迫离开中国引发的争议。

澳大利亚广播公司驻北京记者博图斯与《澳洲金融评论报》驻上海记者史密斯早前被中国警方约谈，两人接受领事保护五天后，前天在澳洲外交人员的帮助下回国。

据中国央视报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，澳大利亚当局迄今未就搜查中国记者给出合理解释，以及仍未向中国记者归还全部被扣押物品，并反问：“这就是澳方所谓的‘正常问询’吗？”

至于被中国警方约谈的两名的澳大利亚记者，赵立坚表示有关调查询问工作“是完全正常的执法行为”。

赵立坚并说：“澳方称两名澳大利亚记者是‘被迫离境’的，那么请澳方说说看，中国什么人、哪家机构、什么时候强迫有关澳大利亚记者离境了？根据澳媒报道以及澳方涉事记者自己的公开陈述，是澳大利亚驻华使馆要求这两名记者尽快离开中国，并在中方有关部门要求记者配合调查后安排其进入澳驻华使馆以躲避调查。这些行为完全超出了领事保护的范畴，实质上是在干扰中方依法办案，干涉中国内政和司法主权。”

他也说，澳驻华使馆容留澳有关记者逃避中方调查，对中国大局正常执法行为横加阻挠和干扰，强调这种做法与澳驻华使馆的地位和身份不符。

赵立坚最后表示，盼澳大利亚尊重基本事实，停止以任何借口对在澳中方人员的骚扰、打压，停止干扰中国有关部门依法办案，不要再做干扰两国人文交流合作、损害两国互信的事。

