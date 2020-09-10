被捕的15人买卖超过1.3万次壹传媒股份

香港毒品调查科财富调查组拘捕15人，涉嫌上月操控壹传媒股价，其中涉及串谋诈骗及洗黑钱。警方指被捕人士总共买卖左超过1.3万次壹传媒股份，涉及16.9亿股，占“壹传媒疯炒”三日整个市场23.8%交投量，总共获利港币3870多万元（港元，下同，683.17万新元），当中一名被捕人士获利高达港币2550多万。

据香港01报道，香港毒品调查科总警司钟咏敏介绍，8月10日壹传媒创始人黎智英等8月10日被捕后，壹传媒股票交投量、股价出现极不寻常波动。壹传媒股价在8月10号至8月12号期间，总成交量较8月7日的100万股大幅上升至71亿股。如果比较8月11号同8月7号单日成交额，上升幅度更加惊人，超过4000倍。而股价亦由8月10日最低位0.075上升至8月11日最高位1.96，但其后迅速回落，跌至最低位0.65。换言之，与最高价位比较下跌66.8%，令不少投资者蒙受重大损失。

据介绍，这次被捕的15名人士总共买卖超过1.32万次壹传媒股份，涉及16.9亿股，占该三日整个市场23.8%交投量，总共获利港币3870多万元，其中一名被捕人士获利高达港币2550多万。

钟咏敏强调，虽然警方10日采取拘捕行动，案件调查仍然处于初段，仍有大量调查工作，包括追查有关人士资金来源，犯罪得益去向，是否有其他人涉案，特别是幕后操控的人。现阶段警方不会排除任何可能性。

香港毒品调查科警司邹祥有讲述了犯案手法及被捕人士背景。他指出，壹传媒是一只细价股，因此客观条件上，较容易被庄家操控股价，而且8月10号网上有评论鼓励市民购买股票。

根据警方调查，被捕人手法“系（是）一步一步令股价上升。”他们由低位开始作出高频率买卖交易，初期不理会每次买卖交易是否获利，目的只为营造该股票交投很活跃及不断上升的现象。警方发现他们的买卖交易有以下相同的特点，包括极短时间内同价购入及沾售股票、当卖出股票指令未被执行既情况下，以相同或更高价钱再次买入股票。

每次交易的股数由十几万股至最高几百万股不等。正由于被捕人士所采用的手法，股价因此没有非常夸张地直线上升，但他们从高频率买卖交易过程，囤积一定数量的低价购入股票。当他们诱导一般投资者在高位买入股票后，他们便顺势在高位派货，之后，股票的价格就大幅下跌。

警方采取行动拘捕15人，涉嫌“串谋诈骗”及“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称“洗黑钱”），包括14名男性和一名女姓，年龄介乎22至53岁，其中五人为30岁以下的年青人。被捕人士当中有一个有香港黑帮三合会背景，10人报称无业，其余报称的职业分别有消防员、自雇人士、传销员等。

调查显示，有部份被捕人互相认识，有部份被捕人士投资股票组合及取向几乎完全相同，显示他们之间有某种连系，警方会继续调查，特别调查被捕人背后有没有操纵人。