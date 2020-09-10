天津大爆炸已过五年 承诺的纪念碑仍未见踪影

2015年造成165人遇难、八人失踪、789人受伤的“8‧1​​2天津滨海新区爆炸事故”五周年刚过，香港媒体发现，当地政府承诺修建的海港生态公园虽已初具规模，但并无任何有关五年前大爆炸的纪录，政府承诺修建的纪念碑至今没有踪影。

据《明报》10日报道，在现在的地图上，曾经标定五年前爆炸具体位置的吉运二道已彻底不见踪影，取而代之的是一片已经大规模绿化的公园。这是在天津港爆炸后，官方承诺建设的生态园区。

新华社曾在2015年9月5日报道，天津滨海新区规划和国土资源局承诺，将在爆炸地点建起一个占地面积24公顷的海港生态公园，同时树立纪念碑，以此纪念在爆炸中殉职的消防员、警察和遇难群众。

记者走访生态园区发现，不论是在导览图上，还是建筑，均无纪念碑。整个园区也丝毫看不到爆炸后遗留的任何痕迹，园区的导览介绍上，也看不到与大爆炸有关的文字。五年前的爆炸中心点，如今是一个人工湖和洼地。当地的士司机程说，过往在电子导航地图输入“天津爆炸遗址”等字样时，都会有比较精确的地址，但如今已经无法获取明确位置。

有天津市民认为，这是官方有意淡化天津港爆炸的影响，“附近那么多楼盘，因为爆炸影响，本地人本就不会买，如果再弄一个纪念碑，外地人也不会买。住着也会担心楼房的质量”。

在公园正南侧，是当年受爆炸影响最大的两个居民区，分别名为启航嘉园和万科清水蓝湾。启航嘉园的工作人员透露，爆炸发生后当局曾为小区加固楼盘，“但是现在这个小区已经没有原来的老住户了”。万科清水蓝湾则改名为“万科海港城”。楼盘尽力消除爆炸的影响，但如今仍然毫无生气。近10栋30多层高的住宅楼，如今入住率极低。

记者发现，受爆炸影响的5000多户物业在修缮后继续等待出售，目前仍有大量住宅无人居住，使得整个社区看上去犹如空城。

位于天津市滨海新区天津港的瑞海公司危险品仓库2015年8月12日发生大爆炸，这是1949年以来中国最大的安全生产责任事故。爆炸发生后，中国国家主席习近平先后两次批示，国务院总理李克强则赶赴天津指挥救援。