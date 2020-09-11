中印外长达成共识：两国边防部队尽快脱离接触

中国国务委员兼外交部长王毅当地时间10日在莫斯科出席上海合作组织外长会期间会见了印度外交部长苏杰生。

据新华社报道，两国外长坦诚和建设性地讨论了中印边境形势发展及中印关系，会见中达成五项共识：

一、双方应遵循两国领导人达成的关于发展中印关系的一系列重要共识，包括不让两国分歧上升为争端。

二、边境地区当前形势不符合双方利益，两国边防部队应该继续对话，尽快脱离接触，保持必要距离，缓和现地事态。

三、双方应恪守现有边境事务协议和规定，维护边境地区的和平与安宁，避免采取任何可能使事态升级的行动。

四、双方同意继续通过中印边界问题特别代表会晤机制保持沟通，继续开展中印边境事务磋商与协调工作机制磋商。

五、随着局势缓和，双方应加快完成新的建立互信措施，维护和增强边境地区的和平安宁。

据中国外交部的新闻稿内容，王毅在会谈中说，中印作为两个相邻大国，存在一些分歧是正常的，但要把分歧放在双边关系的适当位置，关键是要坚持两国领导人关于中印不是竞争对手、而是合作伙伴，互不构成威胁、互为发展机遇的战略共识。作为两个正在快速振兴的发展中大国，我们现在需要的是合作而不是对抗，是互信而不是猜忌。越是困难的时候，越要把大局稳固好，把互信维护好。中印关系现在又走到一个十字路口，但只要双方牢牢把握住中印关系的正确方向，就没有过不去的坎，也没有克服不了的难关。

王毅阐述了中方关于中印边境事态的严正立场，强调当务之急是立即停止开枪挑衅等违反承诺的危险行为，撤回所有越线人员和装备，尽快脱离接触，推动局势缓和降温。中方支持双方边防部队加强现地对话，解决具体问题，也愿通过外交和军事渠道同印方保持沟通，共同致力于恢复边境地区的和平与安宁。

苏杰生说，印方不希望看到印中边境地区紧张局势升级。印度的对华政策没有变化，相信中方也没有变化。印方始终认为，印中双边关系的发展，不必然以边界问题解决为前提，也不希望走过去的回头路。事实上，印中关系近些年来不断取得积极进展，两国领导人多次会晤，就发展双边关系达成一系列重要共识。印方愿同中方一道，通过对话谈判缓解边境紧张局势，恢复并维护边境地区的和平与安宁。

经过全面、深入讨论后，双方达成了针对当前局势的上文所述的五点共识。

中印近期爆发新一轮边境冲突，两国防长曾于本月4日在俄罗斯会谈，但互不相让，中国防长魏凤和坚称“中国的领土一寸也不能丢”，印度防长辛格则重申中国必须退回实际控制线，令谈判陷入僵局。

拉达克（Ladakh）的实际控制线附近7日发生了中印边境45年来首次鸣枪事件，使两国边境的紧张局势进一步加剧。