台外长称台美洽签双边贸易协定正是时候

台湾外交部长吴钊燮称，政府放宽对美牛美猪进口限制，扫除贸易壁垒，现在正是双方洽签双边贸易协定的绝佳时机。台美将启动的高层经济与商业对话也有助于巩固双边经贸联系。

据联合新闻网报道，吴钊燮10日出席“亚特兰大国际关系协会”（ACIR）视讯会议时指出，2019年美台双边贸易总额超过800亿美元，日前台积电也宣布将投资120亿美元在美国亚利桑那州设厂，显见台美经贸互动密切。

吴钊燮指出，台美洽签双边贸易协定（BTA）的条件已经成熟。台湾政府宣布放宽对美国猪牛的进口管制，展现台湾最真诚的承诺，台湾衷心期望这项放宽措施能为包括BTA在内的台美实质性对话与更紧密贸易关系铺平道路。

美国国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）日前在华府智库“传统基金会”（The HeritageFoundation）上宣布，美方将启动与台湾的“经济暨商业对话”（Economic and Commercial Dialogue）。美国在台协会（AIT）随后说明指出，美方将由美国国务院主管经济成长、能源暨环境次卿克拉奇（KeithKrach）主谈。

对于台美高层对话，吴钊燮表示期待，认为这将巩固台美间的互利经济联系。他说，现在正是加强台美经济伙伴关系的绝佳时机，像是BTA的启动就是很好的起点。台湾期望美国成为台湾最强大的战略伙伴，台湾也将是美国坚定不移的合作伙伴与友邦，为台美与印太繁荣作出贡献。

吴钊燮还称，台湾正处于中国意识形态与世界其他地区交战的前线。中国（大陆）一直试图渗透台湾社会、扩大在台湾的影响力，或是对台湾进行军事恫吓。所幸台湾在面对这些情况时获得美国的坚定支持，他也期待美国能持续支持台湾，让台湾“不致落入中共手中”。



