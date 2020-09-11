微软调查发现俄中伊黑客锁定特朗普拜登有关人士

（早报讯）微软公司的调查发现，与俄罗斯、中国及伊朗有关联的黑客已加紧发动网攻，与美国总统特朗普及民主党总统候选人拜登有关的人士为他们的锁定目标。

路透社报道，微软周四（10日）表示，最近的攻击表明“外国活动团体加紧针对2020年大选。我们看到的与以前的攻击模式一致，不仅针对候选人和竞选团队，还针对关键问题上的顾问人员。”

负责客户安全和信任的微软公司副总裁伯特在一篇博客中写道，拜登和特朗普的政治竞选、倡议团体、政党、学者和国际事务界的领袖都是他们的攻击对象。大多数攻击被微软软件内置的安全工具侦测并阻止。

微软表示，有200多个与美国大选直接或间接相关的组织和欧洲的政治组织都受到名为Strontium（锶）的俄罗斯黑客团体的影响，其中包括为共和党和民主党服务的美国顾问公司。微软说，美国前特别检察官穆勒的报告也发现这个团体，可能实施了2016年对民主党总统竞选活动的攻击。Strontium又名APT28，或Fancy Bear。

微软还报告了伊朗方面对特朗普竞选相关人士的未遂网络攻击、中国方面对拜登竞选相关人士的未遂攻击，以及对特朗普政府相关“名人”的攻击。微软的报告没有披露受攻击者姓名。

中国的黑客团体代号为Zirconium（锆），从3月到9月对竞选官员和国际事务方面的知名学者等人策动了数千次攻击。在这些攻击中，约150次取得成功，但微软没有透露受害人身份，只是说他们与总统竞选活动无关。

微软的发现与美国政府官员的调查结果相呼应。8月份，美国国家反间谍与安全中心主任伊凡妮娜表示，俄罗斯、中国和伊朗正试图“利用隐性和公开的影响力手段，动摇美国选民的偏好和观点，改变美国政策，加剧美国的不和，并破坏美国人民对我们民主进程的信心。”

路透社同日报道，与拜登团队合作的公关和政治咨询公司SKDKnikerbocker近日遭到未遂网络攻击，作案者疑似俄罗斯官方支持的黑客。微软已向该公司发出警报。