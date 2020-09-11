《花木兰》和新疆关连引争议 据悉中国禁媒体报道电影发行

四位知情人士透露，迪士尼新片《花木兰》与新疆地区的关连在海外引发争议后，中国当局下令国内主要媒体不得报导此部电影发行的新闻。

据路透社报道，这部斥资2亿美元的电影预定周五（11日）在中国国内上映，不过消息人士透露，中国当局下令国内主要媒体不得报导此部电影发行的新闻。

三名消息人士告诉记者，媒体已经收到了通知，其中两家媒体称通知是由国家互联网信息办公室发出的。来自中国一家主要报纸的第四位消息人士说，他从一位资深同事那里收到了带有类似命令的短信。

通知没有给出理由，但消息人士说，他们认为这是因为这部电影与新疆的联系在海外引发争议。

据华尔街日报和BBC新闻报道，《花木兰》因制片方与中国新疆有关当局的合作，受到人权活动人士的批评。《花木兰》上周全球首映后，有网友发现，这部电影在片尾特别感谢新疆的八家政府机构，其中包括中国新疆吐鲁番公安局，以及中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部。

《花木兰》的制作设计师、曾获奥斯卡奖的梅杰（Grant Major）曾介绍，该影片有一小部分是在新疆拍摄的。在中国任何地方拍摄电影都需要获得当地有关部门的许可。

路透社评论说，迪士尼原本对于在中国市场的表现寄予厚望，但在中国严控的媒体上无法宣传，将使这部电影再受打击。此片集结多位知名华人演员，包括李连杰、巩俐、甄子丹及刘亦菲，剧情改编自中国民间故事，全片可谓针对全球第二大的中国电影市场量身订做。

在主要媒体接到禁止报导该片的通知之前，网上褒贬不一的评论，以及疫情导致对影院观众人数的限制，就可能影响该片的票房表现。