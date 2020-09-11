据悉字节跳动或错过出售TikTok的最后期限

知情人士透露，字节跳动越来越有可能错过美国政府对其出售TikTok美国业务设置的截止日期，因为中国出台的监管新规令其与竞购方微软、甲骨文的谈判复杂化。

据彭博社10日报道，知情人士透露，由于监管审查原因，字节跳动或许无法在美国行政令规定的9月20日之前与任何一方达成协议。由于相关事项不公开，知情人士要求匿名。

其中一位知情人士说，在与中国官员的初步会谈中，字节跳动被告知任何交易提案都必须提交审批，其中须包含技术和财务细节，而且审查是实质性的，需要时间。这些官员不愿就何种形式的交易能够获批给出具体指导。

知情人士透露，在中国新规出台前就提交了收购提议的微软和甲骨文，仍然对收购这一热门视频应用的美国业务感兴趣，北京的介入没有让他们退缩。两家公司已请字节跳动尽可能地从中国政府那里获取有关新规的细节。

中国商务部会同科技部8月28日调整了《中国禁止出口限制出口技术目录》，其中新增的禁出口技术包括：“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、“人工智能交互界面技术”，这些技术均涉及字节跳动旗下应用Tiktok。分析认为，这一新规禁止出口TikTok所使用的某些人工智能技术，出售可能需中国监管部门的许可。

据悉，各方仍在积极争取在本月截止日期前向白宫呈交初步协议，但在北京点头前，任何协议都无法最终敲定。如果字节跳动认定无法同时让两国政府、竞购方以及本公司的股东满意，也有可能完全放弃这次出售。