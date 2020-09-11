美参议员要求审查哈药集团收购GNC案

国共和党籍参议员、对华鹰派人士鲁比奥（Marco Rubio）要求对哈药集团（Harbin Pharmaceutical Group）收购知名保健品零售商GNC的计划进行国家安全审查。

据路透社报道，鲁比奥在致财美国政部长努钦的一封信中提出了这一要求。美国外资审议委员会（CFIUS）隶属于美国财政部。

GNC的一位发言人说，公司与其多数现有有担保的债权人达成原则性意向，同意在一次法院监督的拍卖中以7.6亿美元的价格将GNC业务整体出售给其最大股东哈药集团的一家子公司。发言人说，哈药集团对GNC的控股权此前已经通过了CFIUS的审查，并于2018年获得批准。发言人补充说，没有任何外国公民可以获得消费者数据。

鲁比奥则在信中写道，中国政府正在通过各种手段寻找有关美国人的敏感数据，GNC的数据将是有价值的。

他写道：“在了解中国政府和共产党的恶意外交政策和情报目标的情况下，必须对旨在获取与美国人健康信息和金融交易相关的个人和敏感数据的努力进行审查。”

他还指出，GNC在美国军事设施内和附近有许多门店，“若哈药集团收购GNC，中国当局和情报官员可以利用GNC在军事基地附近的门店进入那些限制场所。”