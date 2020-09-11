中国社保基金去年权益投资收益率14%远超年均水平

中国全国社会保障基金理事会社保基金年度报告显示，2019年社保基金权益投资收益额为2917.18亿元人民币（583.80亿新元），较2018年增长7.12倍，投资收益率14.06%。远高于基金成立以来年均投资收益率。

据路透社报道，年报并显示，去年年末社保基金资产总额26,285.66亿元，较2018年末增长17.59%；同期社保基金权益总额为24225.60亿元。

另据中国证券报报道，中国全国社保基金理事会相关负责人说，社保基金坚持长期投资、价值投资和责任投资理念，按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理，确保基金安全和保值增值。

该负责人并称，在投资运营管理方面，2019年社保基金密切跟踪国内外宏观经济、资本市场形势和政策走势，加强分析研判，科学编制实施资产配置计划，合理安排投资节奏，加强主动管理，增强预见性和前瞻性，实施有效的动态配置，努力提高超额收益。

在财政拨入全国社保基金情况方面，去年财政性拨入全国社保基金资金464.93亿元。截至2019年末，财政性拨入全国社保基金资金和股份累计9616.50亿元。

全国社保基金理事会副理事长陈文辉在2020年全球财富管理论坛首季峰会上曾说，划转部分国有资本充实社保基金，既能弥补“老人”和“中人”未缴费或缴费不足，退休后需要足额给付所产生的历史欠账，又能缓解人口老龄化程度不断加深导致的养老金收支缺口，实现养老保障的代际公平，还能进一步支持减税降费。