报告：香港蝉联全球最自由经济体 但数据滞后未来评分或下降

加拿大菲沙研究所(Fraser Institute)最新发表《世界经济自由度2020年度报告》再次把香港评为全球最自由的经济体，新加坡继续排行第二。在五个评估大项中，香港在“国际贸易自由”及“监管”均排列首位。不过，该报告的数据有两年时间的滞后。

根据路透社报道，香港政府发言人在声明中称：“这明确肯定香港一直以来坚定地建立一个自由经济体及提供公平营商环境的决心。”

不过，该报告指出，中国政府于2019和2020年期间对港所作的干预而导致的财产权不安全增加以及法治的削弱，将可能对香港未来的评分产生负面影响，尤其是在法律制度及财产权方面。

菲沙研究所在新闻稿中引述研究所主席麦克马农（Fred McMahon）表示，由于报告的数据有两年时间的滞后，他预期香港未来的评分将会下降。

就香港法治可能被受削弱的怀疑，政府发言人表示，法治是香港的重要核心价值，为社会大众所珍视。政府和整个社会均一直坚决捍卫及维护法治。

“遗憾地，菲沙研究所竟以偏颇及建基于选择性的评论和无理据的不公推测推论未来香港在这方面的评分将下降。”发言人称。

政府表示，在香港，表达自由的权利与和平集会的权利受《基本法》充分保障。然而，这些权利和自由并非绝对，基于例如公共秩序的需要而经法律可加以限制。过去一年，香港经历社会动荡，良好的治安受到严重挑战。警队有责任采取合法措施以维持公共安全、公共秩序及保护市民生命及财产。

“就报告提及订立《香港国安法》以及相关执法行动，我们必须重申，通过法律维护国家安全是国际惯例。每个国家都有维护其国家安全和主权的法例，亦是职责所在。”发言人称。

发言人续称，中央人民政府一再表明会坚定不移地落实一国两制政策。贯彻落实一国两制方针符合香港市民的利益，满足维持香港繁荣稳定的需要，以及符合国家的根本利益。

发言人并补充，“自由市场原则一直是我们制定政策的重要考虑以及香港经济的基石。我们会竭力巩固香港固有的制度优势，包括法治及司法独立、自由的贸易和投资制度、简单低税制、良好的营商环境，以及高效的政府。”

今年3月传统基金会（The Heritage Foundation）公布的2020年《经济自由度指数》报告显示，香港保持了四分之一世纪的全球最自由的经济体地位，被新加坡所取代；报告当时亦指，持续的政治和及社会动荡已开始削弱香港作为开展业务的最佳地点之一的声誉，抑制投资流入。