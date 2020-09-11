国民党号召食安公投 拒绝美猪进口

国民党明天将展开全台22县市同步串连食安公投连署行动，强烈反对蔡英文政府开放瘦肉精美猪的决定，以力挺台湾猪农与台湾人民健康。

根据《自由时报》报道，国民今日上午为此召开“食安公投一阶段连署周末冲刺、全民站出来拒绝瘦肉精美猪”记者会，该党文传会主委王育敏表示，反对蔡英文政府开放瘦肉精美猪，更重要的是要号召全民站出来，一起连署以公投挡下瘦肉精美猪进口。

国民党所提公投案主文为“你是否同意政府应全面禁止进口含有瘦肉精（莱克多巴胺等乙型受体素）猪只之肉品、内脏及其相关产制品？”

王育敏指出，近期美猪议题持续延烧，包括针对学校营养午餐，国民党要提案禁止含瘦肉精美猪进入学校营养午餐，而且未来是否因为美猪进口涨价，又伤了家长荷包，因此国民党要挡下进口含瘦肉精美猪，希望所有民众站出来。

她指出，国民党在本周六、日将办首波连署，党主席江启臣将率先于明天从台北市出发，9点半到新北市，11点到桃园市，国民党籍民代这两天也会号召选民连署，预计第一阶段连署会非常顺利，目标一万份，可望顺利通过。

国民党组发会社会志工部主任水云翔指出，明后两天将从早上8点到中午举行，地点会在市场、庙口、车站或民代服务处附近，全台共计会有100多个连署点。

