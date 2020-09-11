大陆官媒指王金平海峡论坛“来求和” 国民党提严正抗议

中国大陆大陆官媒央视在报道台湾前立法院长王金平将出席海峡论坛时指“这人要来求和”。对此，国民党提出严正抗议。

据新头壳（Newtalk）报道，国民党文传会主委王育敏今日（11日）受访时说，昨天央视报道王金平率团出席海峡论坛时指，王金平这是要跟中国大陆求和，国民党昨晚已跟海峡论坛主办单位国台办表达严正抗议、谴责这样言论。针对两岸交流，国民党主张平等、互惠，且须顾及台湾方面的尊严，这样的言论无助于两岸正面交流、互动。

王育敏表示，国民党再次重申，海峡论坛派出代表团出席，是基于民间交流，并认为两岸应持续沟通，特别在两岸目前非常紧张的情况，官方没办法跟对方互动的情况下。国民党愿意扮演民间团体角色，出席海峡论坛，希望对岸务实、理性的沟通。

王育敏认为，央视这次所出现的求和说，有矮化台湾方面的疑虑，台湾要摆正基本原则，要在对等、维护我方尊严下进行交流，不希望未来再出现这样言论。

至于大陆解放军连续两日进入台湾西南防空识别区，台湾国防部昨晚召开记者会指此举是“严重的挑衅”，王育敏表示，国民党立场清楚，台海两岸希望维持和平路线，任何造成区域紧张、冲突、挑衅的行为，通通是不乐见的，也反对这样行为。

被问及国民党主席江启臣昨日见王金平，是否请他代为传话给中方，国民党中国事务部主任左正东回应说，国民党是百年大党，百年来为民族、台湾付出的努力，应该得到尊敬，出席海峡论坛，不会辜负今年选举投给国民党500多万人，也对得起2300万的台湾人。至于大陆军演，国民党昨日也一并向国台办表达了，希望对方正视这件事。

左正东也提到，至于江启臣是否希望王金平代为传话，王金平对外有过说明，一切由王金平本人来负责说明。