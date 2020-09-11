胡锡进谈中印外长会晤：中国必须做好在外交交涉失败情况下采取军事行动的准备

大陆官媒《环球时报》总编辑胡锡今天就中印外长会晤发文表示，两国外长见面保持了双方在当前危急情况下的政治沟通渠道，但双方对边境实控线的认识有巨大分歧，印度军队在地面上采取了咄咄逼人的进取姿态，两国外长缓和局势的政治意愿能否得到现地落实很不确定，中国必须做好在外交交涉失败情况下采取军事行动的充分准备。

根据《环球时报》报道，胡锡进指出， 一段时间以来，新德里在外交层面保持一定灵活姿态，而军队则在边境地区强硬推进，这似乎成了印度外交和军事上交叉使用的两手。他认为印方仍在严重误判中印之间的战略态势，中方面对美国的全线压力，不希望与印度冲突，所以印方可以用激进的蚕食策略逼中国让步。

胡锡进还说，无论印方在外交上说什么，中方需要听其言观其行。印方不接受1959年11月7日的双方实控线，对在1962年战争中的失败耿耿于怀，该国的民族主义势力处于前所未有的膨胀期，中国人不能寄希望于单独的外交谈判就能够让印方回归理性，中方必须做好在外交交涉失败情况下采取军事行动的充分准备，一线部队要随时能够应对突发情况，随时能够投入战斗。

胡锡进称，印度民族主义势力吃硬不吃软，他们很需要再有一次沉重的失败教训，才能够真正相信中国长期对边境地区和平的维护不是因为软弱，他们也才能够建立起必要的自知之明。中方这一次要让印度越线军队无条件撤出，它不接受，我们就宁肯让边境局势紧张下去。

胡锡进还认为过去中国太照顾印方的面子，而这些面子最后都被该国的民族主义势力窃取自肥了。他呼吁印度的各种力量都抬眼好好看一看世界和中国，并且好好回望历史，并警告印度如果被极端民族主义势力裹挟沿着激进对华政策走下去，必将付出惨痛代价。

