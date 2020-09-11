运-20再出中国国门 远程投送赴俄参演官兵和装备

目前中国最大型的军用飞机运-20再次飞出国门，负责把赴俄罗斯参加“高加索-2020”战略演习的官兵和装备运达演习地域。

据中国央视军事报道，9月11日在甘肃酒泉某军用机场，参演官兵列队，指挥员组织部队进行人员、物资装载。此次演习，参演人员、装备全部依托运-20大型运输机，实施点对点远程空中投送。

据介绍，此次中方参演部队以西部战区机关和战区陆军、战区空军为主抽组力量组建，编设中方导演部、联合战役指挥部、合成战斗群、指挥保障队、后装保障队、卫生防疫队等力量。

参演第一梯队人员从酒泉某军用机场乘坐2架运-20运输机出发，经乌鲁木齐地窝堡机场通关，空转至俄罗斯阿斯特拉罕州某军用机场。首批人员9月11日到达后，将根据中俄磋商达成的共识先期展开有关工作，为后续中方参演部队的到来做好协调保障。

“高加索-2020”战略演习是俄罗斯在西南战略方向的重要演习，也是俄军本年度最大规模国际联合军演。参演兵力主要包括俄罗斯、中国、白俄罗斯、巴基斯坦、亚美尼亚、伊朗、缅甸等多个国家实兵部队。旨在深化多边军事合作，提升联合应对该方向军事安全威胁的战略筹划和组织指挥能力。

据了解，继2018年俄罗斯“东方-2018”战略演习、2019年“中部-2019”战略演习，中国解放军已经连续三年参与俄军年度战略演习。