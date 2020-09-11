据悉特斯拉拟将中国制造汽车输出到亚洲和欧洲

消息人士透露，特斯拉公司计划将其在上海超级工厂生产的汽车，运往亚洲和欧洲的其他市场。

据彭博社报道，因事项没有公开而要求匿名的知情人士说，有意出口的中国造特斯拉Model 3汽车，有可能在第四季度开始量产。他们说，针对的市场包括新加坡，澳大利亚，新西兰，以及欧洲，现在这些市场的客户只能等候从美国来货。

消息人士说，从中国的出口最快可能年底，或者明年初开始。

随着市场竞争加剧，这家全球最大的电动汽车制造商正在提高产量；一些传统汽车制造商开始生产电动汽车，尤其是针对中国市场，当地竞争对手比亚迪已经有强大的立足点。

特斯拉的主要工厂位于美国加州的弗里蒙特市，在那里组装Model S、Model X、Model Y和Model3车型。这也是制造绝大多数车辆部件的地方。该公司正在柏林建立工厂，这是其在欧洲的第一家工厂。首席执行官埃隆·马斯克正在制定时间表，目标是在2021年中使该工厂开始生产。

在中国，特斯拉每月交付约1.1万辆汽车，全部用于国内市场。相比之下新贵蔚来汽车最近平均为3500辆。

特斯拉在中国工厂使用的零件中，到年底将有约80％本地采购，马斯克在7月的财报电话会议上说。去年12月 ，在疫情爆发之前，上海工厂的制造总监宋刚曾说，特斯拉希望到今年年底实现本地采购100％的零件。

特斯拉在中国大幅削减价格，以在全球最大电动汽车市场上增加销量。马斯克曾表示，使特斯拉汽车更实惠是一个关键目标，而本地采购有助于降低成本。配备磷酸铁锂电池的汽车也有望很快推出。