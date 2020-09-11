赖清德：台湾资安产值预计2025年达36.4亿元规模

台湾副总统赖清德今天强调“资安就是国安”，说台湾政府要结合包括半导体、晶圆、ICT产业等优势，协助资讯安全产业与国际接轨，行销到全世界。他预计在2025年时，台湾资安产业产值能够达到新台币780亿元（36.40亿新币）的规模。

据联合网报道，赖清德今日（11日）出席“台湾骇客年会HITCON2020”致词时说，要感谢台湾骇客协会16年来提供平台让白帽骇客可以相互交流，这对台湾骇客产业的发展，有相当大的贡献。

“白帽骇客（White Hat）”是在客户的许可下，接受企业或组织委托，藉由试探和入侵客户的电脑系统，确认这些系统的安全性，并提出建议以提高安全程度。

赖清德说，蔡英文非常重视资安工作，主要的原因是台湾位处第一岛链的关键位置，经常面临中国大陆的威胁。每月平均有3亿次的骇客扫描、3000万次的攻击，由此可见，台湾面临骇客的威胁是非常大的。

赖清德强调，资讯安全除了关系到台湾安全以外，由于世界各国都积极推动工业4.0，因此，全球化的智慧发展是必然的趋势。如果要建置台湾成为智慧地区，资讯安全的工作必须要优先处理。所以，他在行政院长任内，也制订公布资通安全管理法，并通过“资安产业发展行动计划”及举办高峰论坛。

他提到，台湾政府要结合台湾包括半导体、晶圆、资讯与通信科技（ICT）产业的优势，也应与学界及企业界合作培养人才、活络资金，并建置产品淬链场域，协助资讯安全产业与国际接轨，行销到全世界；预计在2025年时，台湾资安产业产值能够达到780亿元的规模。

赖清德表示，政府扮演制定制度及秩序维护者的角色，而骇客具备追求自由的挑战精神。政府若能与骇客合作，由骇客来维护政府的资讯安全，将可形成产、官、学、用的共同合作，对于台湾资讯安全的维护，及资讯产业的推动应该会有所助益。