华为高管：开放时一定比今天的谷歌或苹果做得更好

华为云服务总裁张平安昨天在华为开发者大会期间接受采访时表示，华为有10万的研发工程师，当所有技术卷进来，要开放的时候，华为一定比今天的谷歌或苹果做得更好。

根据澎湃新闻报道，去年5月16日后，美国制裁华为，谷歌的GMS（谷歌移动服务）不再为华为手机提供服务。GMS一般指的是谷歌的全家桶，包括了谷歌搜索、谷歌地图、谷歌邮件等应用的框架体系，对海外用户来说，几乎离不开GMS。这对华为手机业务来说是一次重大的打击，华为开始打造自家的移动服务HMS，中文名称叫华为终端云服务。

华为消费者业务全球生态发展部总裁汪严旻在华为开发者大会上表示，华为推出HMS生态一年以来，初步实现了华为手机没有GMS服务的情况下基本可用。目前HMS已有6万多个海外精品应用，可满足用户日常所需。

“华为有10万的研发工程师，当我把所有技术卷进来，我要开放的时候，我相信我们一定比今天的谷歌或苹果做得更好。比如说我们手机的照相技术，摄像技术是很出名的，开放后任何应用接入了我们的Camera Kit，你就获得了跟我们手机一样的能力，你在里面就可以直接调用摄像机，你就可以在里面做各种各样的应用创新性，这是我们独有的优势。”张平安称华为的地图精度和定位也是优于谷歌的。

本次开发者大会上，华为推出了自家的移动搜索、华为地图、华为支付等根服务引擎，为开发者提供更好的支撑。

