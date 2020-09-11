中石油在油气管网资产交割之际成立主营海底管道运输的新公司

中国国家油气管网资产交割在即、“最年轻央企”中国国家管网集团正式运营的前夜，主营业务为“海底管道运输”的中石油北方管道有限责任公司悄然成立。分析人士称，这或为中石油应对主要油气管道资产被剥离的“下海”准备

根据澎湃新闻报道，据有关工商资料显示，中石油北方管道有限责任公司成立于9月7日，注册资本200亿元人民币（约40亿新元），是中国石油天然气股份有限公司的全资子公司。经营范围包括海底管道运输。管道运输；普通货物道路运输；石油、天然气管道技术的研发；管道储运工程的技术咨询、技术服务；压缩机组（发动机、压缩机）维修、检修及技术服务；以下由分支机构经营：原油仓储。

有业内人士分析称，此举或为中石油应对主要油气管道资产被剥离的“下海”准备。

据了解，中石油“下海”有历史基础。在很长时间里，中石油、中石化两大集团的上游业务集中在陆上油气开采，中海油则独家垄断国内海上石油勘探开发权。2004年4月，国务院决定打破国内石油天然气勘探开发的海陆分界线，允许中石油和中石化“下海”，中海油也可以登陆进行油气勘探开采活动。同年10月，为加快海洋油气资源勘探开发，中国石油集团海洋工程有限公司成立。

中国石油集团海洋工程有限公司官网资料显示，作为中石油旗下海上石油工程技术服务公司，该公司“打造了中国石油和中国地质调查局海上钻井总包、西二线深港管道、波斯湾钻完井、俄罗斯亚马尔模块建造等精品工程，成功总包实施海域天然气水合物试采项目。作业区域遍及渤海、东海、黄海、南海、波斯湾等海域。”

相比于陆上，海上石油开采属于愈加高风险、高技术、高投入的领域。2004年获得原国土资源部颁发的中国沿海勘探开采许可证之后，中石油在国内海上油气勘探主要集中在大港和辽河的浅海区域，在海外也有一些海上区块。2008年12月，中石油开始开发渤海湾的一个海上石油区块——月东区块。

眼下，国家油气管网资产交割已进入倒计时，“两桶油”近4000亿资产即将注入2019年12月成立的国家管网集团。

中国石油天然气股份有限公司7月23日公告，拟将所持有的主要油气管道、部分储气库、LNG接收站及铺底油气等相关资产（包含所持公司股权）出售给国家管网集团（昆仑能源管道资产未纳入划拨范围），获得国家管网集团29.9%股权，并成为国家管网的最大股东。中国石油称，管道业务重组后，公司将更加聚焦上游油气勘探开发，并积极推动油气终端市场开拓。

中国石化同日公告，公司及子公司拟将其持有的相关公司股权、油气管道及配套设施等资产转让给国家管网集团，以国家管网集团增发的股权和/或支付的现金作为交易对价。中国石化和中国石化天然气有限责任公司分别持有国家管网集团9.42%、4.58%的股权，此外中海油旗下中海石油气电集团有限责任公司持股2.9%。

上述公告所涉及的资产交割日期在9月30日。这意味着，资产划拨完成后，国家管网集团将在冬季供气高峰到来前正式投入运营。

公开资料显示，中石油北方管道有限责任公司的执行董事兼总经理崔涛、监事迟红新分别在中国石油天然气管道公司担任党委常务副书记、工会主席，及纪委书记。

