中国国药：国产冠病灭活疫苗接种达十万人次 目前均无感染

中国国药集团中国生物负责人就冠病灭活疫苗紧急使用和海外III期临床研究情况受访时透露，国药中国生物研制的两款冠病灭活疫苗紧急使用，已经接种了数十万人次，无一例明显不良反应，无一人感染；其中打完疫苗之后去海外高风险国家和地区的数万人，截至目前实现了零感染。

根据《科技日报》报道，国药中国生物总法律顾问周颂介绍，中国冠病灭活疫苗获批临床试验的有三支，国药中国生物就占了其中的两支。目前也是紧急使用接种量最大的、人数最多的，打了数十万人次，无一例明显不良反应，无一人感染。

周颂强调，意义更为重大的是，该灭活疫苗的紧急使用，面向的都是高风险暴露人群，比如救治冠病感染者的医疗机构医护人员，去往疫情高风险国家的外交人员、外派员工，中资企业“一带一路”建设人员等等。

周颂说，这几万人打完疫苗之后，已经到海外几个月时间了，他们在海外是有平行对照的，也就是说海外有区域疫情暴发，他们打了疫苗去到那里，和留守当地的员工对比，有留守的员工感染了，他没有感染。类似这样的平行对照数据在多个国家都有，尤其是打完疫苗之后去海外高风险国家和地区的数万人，实现了零感染，这证明了疫苗的有效性。

国药中国生物副总裁张云涛表示，冠病灭活疫苗I、II期临床研究在国内做，都产生了中和抗体。“中和抗体检测是个金标准”，在海外的III期临床研究中，也会持续观察中和抗体。中和抗体是可比较的，在海外的试验扩大了人种、国家和人群，最主要还是被海外认可，对于以后的应用会更好。

他说，以前中国的疫苗想出口是很难的，有一系列的法规限制、临床限制。现在科技实力强了，I、II期临床试验数据被海外认可，在海外直接开展III期临床研究，是国际合作的典范。未来，中国审批通过，这些国家只要做了这些临床研究，也都可以合法合规上市。他透露，目前，冠病灭活疫苗在国际上有5亿剂的意向。

