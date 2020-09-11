国泰港龙不再申请第二轮“保就业”计划　港职工盟：裁员时可与工会商量

香港国泰航空今天宣布，国泰航空及国泰港龙将不会申请第二轮保就业计划，但部分集团旗下附属公司，包括香港快运、华民航空、国泰航空货运站、香港地勤服务及国泰航空饮食服务，则会提出申请。

根据香港01新闻和香港电台报道，国泰行政总裁邓健荣向内部员工发信，指冠病疫情严重打击航空及酒店业，国泰也不例外，集团内部业务正受不同程度影响，也解释了为何只有部分业务申请第二轮“保就业”计划。信中还说，集团将尽快就最适合的营运规模和模式，向董事会提出建议，以满足香港航空旅行需求。

邓健荣指，目前不明朗时期对国泰上下充满挑战，承诺一旦重组计划有定案，会向所有员工提供清晰信息。他感谢员工期间的耐心等待，也叮嘱员工照顾好自己及家人。

香港职工会联盟主席吴敏儿透露，近几个月不断收到间接的消息，指国泰、港龙甚至旗下的地勤、餐饮的主管都被要求上交雇员人数及可被裁员的名单。今日国泰航空及国泰港龙将不会就第二轮保就业计划提出申请，也是可以预料到的。她指国际航空运输协会（IATA）早前也表示，客运需求预计于2024年才能回复至疫情前水平，航空业势会面临洗牌。

她说，希望航空公司在考虑裁员时可以与工会商量，呼吁不要一次过大量裁员，避免对劳工市场造成冲击；另外对于年资较长的职员，提供比劳工法例更优厚的补偿，否则难以接受。另外她也建议，当航空业复苏后，此批被裁员工可以获得优先聘用。另外她说，航空公司最主要的担忧是发薪水，或也可转为考虑停薪留职的方式，帮打工仔留住职位。

