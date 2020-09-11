高盛：苹果低价型号带动8月大陆国际品牌手机销量增近三成

投行高盛发表报告称，据中国通信院最新发布的8月份中国大陆手机市场总出货量计算，月内国际品牌手机的出货量按年上升29%，相信主要由苹果主导，因其售价较低的iPhone SE型号手机今年推出带动需求。

根据路透社报道，8月大陆手机市场总出货量为2690.7万部，按年下跌12.9%；月内国产品手机出货量2443.2万部，同比下跌15.6%。以此计算月内国际品牌手机出货量为247.5万部，去年同月为191.8万部。

高盛报告称，相信国际品牌8月份的强劲表现很大程度上可能与iPhone SE的平均售价较低有关。但该行预期9月份的按年表现则会疲弱，因苹果未有新iPhone推出，而去年同期则有新手机型号上市。

另一方面，按高盛计算，截至8月的过去三个月中，国际手机品牌在中国的总出货量同比仍下跌7%。但报告预期，随着苹果未来推出iPhone 5G手机情况将会改善，因内地正快速向5G转移，而苹果现时则未有提供相关产品。然而，报告指中国总体需求趋势仍然疲弱，可能会成为苹果今年稍后在内地销售的不利因素。

据中国通信院数据，8月份国内市场5G手机出货量为1617万部，占同期手机出货量的60.1%。今年前八个月5G手机出货量累计9367.9万部。