中国外交部：冠病疫情扯下美式民主“国王的新衣”

中国外交部发言人赵立坚今天对美国国务卿蓬佩奥多次攻击中国共产党一事回应称，中共为应对疫情采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，取得了全国抗疫斗争的重大战略成果，而美国的疫情却扯下了蓬佩奥口中美式民主“国王的新衣”。

有记者在今天举行的中国外交部例行记者会上就蓬佩奥多次攻击中国共产党，称中共利用疫情削弱民主进行提问。

赵立坚回答说，事实是最好的谣言粉碎机。冠病疫情发生后，中国共产党带领14亿中国人民采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，取得了全国抗疫斗争的重大战略成果。截至9月10日，中国境内已经连续26天没有本土新增确诊病例。

赵立坚指出，反观美国，疫情扯下了蓬佩奥口中美式民主“国王的新衣”。根据最新统计数字，美国冠病确诊病例已经超过630万，其中有超过51万名儿童，累计死亡病例超过19万，世人都为此感到痛心。但在如此严峻的情况下，美方一些政客不是敬畏生命，尊重科学，全力救治人民，而是仍在想方设法谋取政治私利，忙着甩锅推责，转移视线，炮制和散布抹黑攻击他国、漏洞百出的谎言。

赵立坚指责美国一些人高唱美国社会人人平等，疫情之下却是富人优先享有检测资源，而老人、穷人、少数族裔已成为疫情主要死亡群体。他还援引时代周刊5月曾发表的评论说，美国的冠病危机是民主的失败。

赵立坚说，我不知道美方一些人从哪里来的底气，四处推销他们所谓的美式民主，哪来的资格对中国说三道四。民主不只属于美国，美国有美国的民主，中国有中国的民主，不管什么样的民主，都要回答疫情这个答卷。

赵立坚还强调，蓬佩奥之流根本代表不了美国人民，他只代表美国少数统治阶层，及他背后的利益集团，无论个别美方政客怎么自吹自擂，在事实面前都只会沦为笑柄。他还请在座的媒体朋友转告美国个别政客，请他们收起他们对中国的傲慢与偏见。如果他们有时间，还是多为美国民众的生命和健康着想，多花些精力去解决好他们自己内部的问题。