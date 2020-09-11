蔡英文：台湾主权寸步不让 民主自由坚守不退

台湾总统蔡英文今天视察两处“空军防空飞弹连”时重申“国土主权、寸步不让；民主自由、坚守不退”，这是保家卫国的信念和决心，她也一定会做大家的后盾，让国军官兵可以全心投入任务。

根据中时电子报报道，蔡英文首先听取任务简报，视察飞弹发射架操作演练，并亲自颁发加菜金，慰勉国军官兵辛劳。随后致词时表示，今天和各位见面，最重要的目的，是要来慰劳大家的辛劳，尤其这一段期间，大家任务都很繁重，她要代表台湾，感谢各位的努力。

蔡英文说，她知道连级单位，又是外据点，但两个单位人数不多，却要扛起北区防空的重担，守备范围很大，绝对是一支“单位小，任务大”的钢铁劲旅。

蔡英文指出，她知道大家必须24小时配合轮班，保持战备状态，不仅要紧盯雷达监测，掌握情资，更要能够随机应变。这段时间以来共机扰台、军事演习相当频繁，各种有关防空的假讯息也很多，相信大家在任务中，都很清楚这些状况，也了解自己的责任非常重大。

蔡英文强调，各位的辛苦，她都有看见，正因为有大家的守护，台湾的天空才能安全无虞，人民才可以安居乐业。她也要勉励大家，“国土主权、寸步不让；民主自由、坚守不退”，这是我们保家卫国的信念和决心，请各位铭记在心。

蔡英文还向大家保证，各位在前线打拼，她身为中华民国三军统帅，一定会顾好大家的生活起居、做大家的后盾，让大家可以全心投入任务。

最后，蔡英文表示，今天帮大家加菜，大家也要展现战力，等等吃饱一点，继续坚守岗位，守护台湾的天空。

