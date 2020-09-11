中国外交部回应TikTok美业务出售问题：美国无异于巧取豪夺

中国外交部发言人赵立坚就特朗普不会延长TikTok出售其美国业务期限的决定，指责美方企图对非美国企业采取经济霸凌和政治操弄的伎俩，是典型的政府胁迫交易和政府强制交易，无异于巧取豪夺。

在今天举行的中国外交部例行记者会上，有记者提问，美国总统特朗普表示，不会延长字节跳动在下星期二前出售TikTok的美国业务的期限，并强调出于安全原因，必须关闭TikTok在美国的业务或者出售该业务，中国作何回应。

赵立坚表示，关于TikTok的问题我要再次强调，中方反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国特定企业。美方企图对非美国企业采取经济霸凌和政治操弄的伎俩，是典型的政府胁迫交易和政府强制交易，无异于巧取豪夺。这不仅违反了市场原则和国际规则，也是对美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的否定。

赵立坚强调，美方应立即纠正错误，停止无理打压包括中国企业在内的别国企业。中方将保留采取必要措施，维护中方企业权益的权利。



美国总统特朗普稍早前表示，他不会延长自己设下的字节跳动要在9月15日前出售TikTok美国业务的最后期限，并说“要么我们出于安全原因在本国关闭TikTok，要么它就得卖掉，TikTok交易的最后期限不会推迟。”