中国外交部：已对美驻华使领馆人员的活动采取对等限制

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上透露，中方已于近日发出外交照会，对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动采取对等限制，有关措施涉及美驻华使领馆包括美驻香港总领馆的高级外交官及其他所有人员。

根据澎湃新闻报道，赵立坚在回答中国9月3日曾批评美国务院对中国驻美使领馆及其人员活动进一步采取限制措施，并表示将根据形势发展作出正当必要反应后，具体采取了哪些措施一问时作出以上表述。

赵立坚指出，去年10月以来，美国务院对中国驻美使领馆及其人员在美正常履职多次出台限制措施。美方做法严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干扰中美关系和双边正常交往。

赵立坚说，为敦促美方及早撤销其错误做法，中方已于近日发出外交照会，对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动采取对等限制，有关措施涉及美驻华使领馆包括美驻香港总领馆的高级外交官及其他所有人员。

赵立坚还补充说，中方上述举措是对美方错误行径作出的正当、必要反应。中方将继续支持两国各界开展正常交流与合作。中国驻美使领馆将继续与美国各界保持正常交往。我们再次敦促美方立即纠正错误，撤销限制中国驻美使领馆及其人员活动的无理做法。中方将根据美方行动作出对等回应。

