中俄外长发联合声明：反对强权政治和霸凌行径

中国国务委员兼外长王毅当地时间9月11日在莫斯科同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈，并共同发布联合声明称，反对单边主义和保护主义，反对强权政治和霸凌行径。

据中国外交部网站消息，声明共12条，着重在经济、冠病疫情、信息通信安全、反恐以及人权等领域做出说明。

声明称，冠病疫情背景下，个别国家传播不实信息、虚假信息，中俄呼吁各国政府、社会组织、媒体和企业加强协作，一致反对虚假信息。各国发布新闻和言论应以事实为基础，不应干涉别国内政，不应无端攻击别国政治制度和发展道路。

声明指，今年是第二次世界大战结束75周年。中俄将共同反对歪曲历史、美化纳粹分子和军国主义分子及其帮凶、抹黑胜利者的企图。中俄两国决不容许篡改《联合国宪章》及其他国际文件中所载入的二战结果。

声明还说，中俄作为安理会常任理事国，重申对多边主义的坚定承诺，中方支持俄方倡议召开安理会常任理事国领导人峰会，中俄将继续坚决捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，特别是主权平等和不干涉内政原则，主张改革和完善全球治理体系。坚决反对单边主义和保护主义，反对强权政治和霸凌行径，反对没有国际法依据的单边制裁和“长臂管辖”。

在国际安全环境方面，声明指出，固守冷战思维、渲染大国竞争、一味以牺牲他国安全为代价谋求自身安全等做法严重破坏国际关系基本准则和全球及地区战略稳定与安全。中俄作为安理会常任理事国和核武器国家，决心遵循《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》精神，深化战略互信，加强战略协作。

中俄呼吁军控、裁军和防扩散条约及协定的所有参与国充分履行全部规定条款，严格遵循既定程序解决争端。

在反恐领域，双方呼吁国际社会共同打击一切形式的恐怖主义、极端主义，反对将恐怖主义、极端主义与特定国家、宗教、民族、文明挂钩，反对在反恐问题上采取“双重标准”。

在数字经济领域，声明指，俄方重视中方提出的《全球数据安全倡议》。中俄愿加强在国际信息安全领域的双边合作，以及在联合国、金砖国家、上海合作组织、东盟（亚细安）地区论坛等国际和地区多边框架内的合作，呼吁国际社会共同为信息技术的开发和应用塑造开放、公平、公正、非歧视的环境，重视数据安全和跨境流动，支持全球信息产品和服务供应链。

双方还将继续在发展和维护人权领域开展合作，反对将国际人权议程政治化，反对以人权为借口干涉主权国家内政。