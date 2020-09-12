李登辉追思会：蔡英文颁褒扬令 赖清德率五院长覆盖国旗

台湾前总统李登辉追思告别礼拜将于19日举行，台湾总统府昨天公布相关流程。根据总统府规划，总统蔡英文将亲自颁赠褒扬令，并由副总统赖清德率五院院长进行慰灵暨覆盖国旗仪式。

根据东森新闻台报道，移灵及启灵仪式时，鸣放矧砲21响，移灵车队随后至淡江中学进行最后巡礼。巡礼完毕后，车队开出校园启程返回翠山庄。

根据总统府规划，19日追思告别礼拜当天受邀宾客及预约报名民众，需于上午8点至9点进场。追思告别礼拜由台湾基督长老教会协助，按照基督教礼拜程序，并符合卸任总统身分的惯例与体制办理。

总统府指出，总统蔡英文将亲自颁赠褒扬令，并由副总统赖清德率五院院长进行慰灵暨覆盖国旗仪式，接着进行礼拜程序。移灵及启灵仪式时，鸣放矧砲21响，移灵车队随后至淡江中学进行最后巡礼。巡礼完毕后，车队开出校园启程返回翠山庄。追思告别礼拜自上午9点30分开始，预计于上午11点50分结束。

追思礼拜共分三大会场，主会场为真理大学大礼拜堂，将邀请正副元首及治丧大员、李登辉家属亲友、政党代表及政府官员、外国使节、长老教会等出席，包含相关工作人员，人数约为800名。

第二会场则是为淡江中学大礼拜堂，届时将同步播放主会场之画面。由淡江中学主责，邀请淡江中学校友及一般民众参与追思李登辉，该会场预计开放500位民众入场，以网络预约报名实名制。

第三会场则是淡江中学演奏厅，也同步播放主会场之画面，并邀请与李登辉生前互动友好之民间社团代表入场，预计人数约为225人。

