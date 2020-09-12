中粮集团在荷兰发起诉讼寻求安永赔偿

中国最大的食品公司中粮集团正向安永寻求赔偿，称这家会计事务所错误地批准了中粮收购的一家荷兰谷物贸易公司的财务报表。

根据彭博社报道，本周早些时候发布的法庭文件显示，中粮集团3月份在荷兰一家法院对安永在荷兰和巴西的部门提起诉讼，称这家审计机构应对奈德汉德孔帕尼B.V.集团（Nidera BV）过去的损失负责，该损失仅在收购后才被发现。安永对奈德的2013年、2014年和2015年的财务账目进行了审计。

中粮集团在2014年购买了奈德的多数股权，并在三年后收购了该公司的其余股份，从而使其可以与全球最大的农产品贸易商展开竞争。该公司还收购了来宝集团旗下的农业部门，后来将这两家公司合并成立中粮国际有限公司。

收购后不久，中粮集团发现，由于一名交易员的恶性行为，奈德损失了约2亿美元（2.74亿新元）。这家荷兰谷物贸易公司因此在2015年出现其五年来的首次年度亏损。到了2016年底，该公司还发现奈德在巴西的运营中出现1.5亿美元的财务漏洞。

安永荷兰拒绝对此案发表评论。该会计事务所在巴西的部门表示，其工作是根据适用的专业准则进行的，但由于保密原因，拒绝进一步评论。

中粮国际拒绝置评，理由是诉讼正在进行中。

此前报道还称，中粮集团还向此前拥有奈德的荷兰家族寻求赔偿。

法庭文件显示，安永的荷兰分公司正寻求将此案可能造成的任何损失转嫁给奈德的创始家族。安永认为，前奈德所有者向中粮集团提供了误导性信息，并收到了出售所得资金，因此，他们应对损失负责。